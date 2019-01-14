На борту разбившегося в Иране самолёта находились 16 человек

Новости Ирана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь 14 января потерпел крушение грузовой самолёт. Погибли не менее 7 человек. Одного члена экипажа удалось спасти. По предварительным данным, на борту в момент ЧП находились 16 человек.