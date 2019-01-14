На борту разбившегося в Иране самолёта находились 16 человек

Новости Ирана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь 14 января потерпел крушение грузовой самолёт. Погибли не менее 7 человек. Одного члена экипажа удалось спасти. По предварительным данным, на борту в момент ЧП находились 16 человек.
Сотрудники служб экстренного реагирования пытаются потушить горящий фюзеляж. Вероятность обнаружить выживших крайне мала. Среди обломков специалисты обнаружили чёрный ящик. Его уже отправили на расшифровку.
Самолет принадлежал армии Ирана и перевозил мясо. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту «Фатх», где выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в стену и загорелся.