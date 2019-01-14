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На борту разбившегося в Иране самолёта находились 16 человек

14 января 2019 13:05
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Новости Ирана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Здесь 14 января потерпел крушение грузовой самолёт. Погибли не менее 7 человек. Одного члена экипажа удалось спасти. По предварительным данным, на борту в момент ЧП находились 16 человек.

На борту разбившегося в Иране самолёта находились 16 человек-1

Сотрудники служб экстренного реагирования пытаются потушить горящий фюзеляж. Вероятность обнаружить выживших крайне мала. Среди обломков специалисты обнаружили чёрный ящик. Его уже отправили на расшифровку.

Самолет принадлежал армии Ирана и перевозил мясо. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту «Фатх», где выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в стену и загорелся.

На борту разбившегося в Иране самолёта находились 16 человек-4

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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