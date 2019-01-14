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В Вашингтоне сугробы достигли 4-метровой высоты

14 января 2019 13:36
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Новости США. Снежный шторм обрушился на американскую столицу,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сугробы достигают в высоту четверти метра. Тяжелая ситуация возникла на дорогах.

В Вашингтоне сугробы достигли 4-метровой высоты-1

Было зафиксировано несколько крупных ДТП. В одном из них погибли три человека. Многие граждане предпочли не рисковать и добираются на работу общественным транспортом.

В Вашингтоне сугробы достигли 4-метровой высоты-4

Большинство школ закрыты, чтобы обезопасить детей. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снегопад не прекратится.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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