В Вашингтоне сугробы достигли 4-метровой высоты

Новости США. Снежный шторм обрушился на американскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сугробы достигают в высоту четверти метра. Тяжелая ситуация возникла на дорогах.

Было зафиксировано несколько крупных ДТП. В одном из них погибли три человека. Многие граждане предпочли не рисковать и добираются на работу общественным транспортом.