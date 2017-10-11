Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления

Новости Испании. Экстренное заседание кабинета министров прошло в испанском Мадриде. На повестке дня было принятие решения о судьбе Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны заявил, что власти автономии должны дать официальный ответ: была провозглашена независимость или нет. Если регион высказался за отделение от Испании, власти намерены задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления.