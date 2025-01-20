Представители бизнеса ФРГ готовятся к массовому антиправительственному протесту

Германия переживает самый продолжительный экономический спад за более чем 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многим компаниям не хватает заказов, сокращаются рабочие места.

Руководители ряда фирм объявили о намерении выступить против министра экономики и канцлера ФРГ, требуя мер для восстановления экономики. Почти полсотни объединений планируют провести масштабные демонстрации в Берлине и других городах. Организаторы акций требуют снижения налогов, остановки роста социальных отчислений и уменьшения бюрократических барьеров. По предварительным оценкам, речь идет о 20 миллионах недовольных предпринимателях.