Прямой эфир

Представители бизнеса ФРГ готовятся к массовому антиправительственному протесту

20 января 2025 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия переживает самый продолжительный экономический спад за более чем 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многим компаниям не хватает заказов, сокращаются рабочие места.

Представители бизнеса ФРГ готовятся к массовому антиправительственному протесту-2

Руководители ряда фирм объявили о намерении выступить против министра экономики и канцлера ФРГ, требуя мер для восстановления экономики. Почти полсотни объединений планируют провести масштабные демонстрации в Берлине и других городах. Организаторы акций требуют снижения налогов, остановки роста социальных отчислений и уменьшения бюрократических барьеров. По предварительным оценкам, речь идет о 20 миллионах недовольных предпринимателях.

# Международная политика # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ожидают открытия КПП «Рафах» на юге сектора Газа
19 января 2025 13:36

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ожидают открытия КПП «Рафах» на юге сектора Газа

Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио
19 января 2025 13:36

Тысячи людей выстроились в очередь для записи к семейному доктору в Онтарио

ВС России нанесли удар по производству украинских ракет «НЕПТУН»
19 января 2025 11:50

ВС России нанесли удар по производству украинских ракет «НЕПТУН»