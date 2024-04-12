Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций

В поддержку инициативы выступили около 130 тысяч человек. Также политики обратили внимание на то, что введение каких-либо санкционных ограничений противоречит Конституции Швейцарии и ее основным приоритетам на мировой арене. В марте страна присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза. Этот шаг не все восприняли положительно. Швейцарская народная партия инициировала парламентское расследование в отношении правомерности таких действий.