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Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций

12 апреля 2024 12:27
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В Швейцарии призвали отменить принятые вне ООН санкции. Представители правящей партии предложили не отходить от нейтрального статуса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций-1

В поддержку инициативы выступили около 130 тысяч человек. Также политики обратили внимание на то, что введение каких-либо санкционных ограничений противоречит Конституции Швейцарии и ее основным приоритетам на мировой арене. В марте страна присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза. Этот шаг не все восприняли положительно. Швейцарская народная партия инициировала парламентское расследование в отношении правомерности таких действий.

# Санкции # Новости Швейцарии

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