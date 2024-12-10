Организаторы протестов планируют убийство 2-3 человек – Служба госбезопасности Грузии

Защита границ и суверенитета в сегодняшних реалиях первостепенная задача и для Грузии. Около двух недель не спит Тбилиси. Западные силы продолжают выводить людей на улицы. Протесты по заказу как будто вписаны в распорядок дня жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузия готовится к важному электоральному событию. 14 декабря в стране пройдут выборы президента. И это заказчики грузинского хаоса использовали как повод нанести очередной удар. Служба госбезопасности республики предупредила о попытке сорвать выборы. Ожидаются громкие провокации накануне 14 декабря.

Организаторы мирных, как заявляют европейцы, демонстраций в ближайшие дни планируют убийство двух-трех человек, сообщили в ведомстве. Это нужно для того, чтобы до предела накалить обстановку в стране и обвинить в этом власти. Полиция призывает граждан проявлять максимальное внимание. А при попытке провокации снимать происходящее на камеру и обращаться в правоохранительные органы. Эксперты не сомневаются, что поводы для этого будут. Ведь с конца ноября Грузию раскачивают по западным методичкам. Формально поводом стало то, что Грузия приостановила переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Формально – потому что не будь этого, на Западе ухватились бы за любой другой повод. Там целенаправленно ищут иголку в стоге сена. И в этот раз она сама попала в руки политтехнологов. Выборы главы государства – новая причина для демонстраций.