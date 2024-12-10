Прямой эфир

Организаторы протестов планируют убийство 2-3 человек – Служба госбезопасности Грузии

10 декабря 2024 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Защита границ и суверенитета в сегодняшних реалиях первостепенная задача и для Грузии. Около двух недель не спит Тбилиси. Западные силы продолжают выводить людей на улицы. Протесты по заказу как будто вписаны в распорядок дня жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия готовится к важному электоральному событию. 14 декабря в стране пройдут выборы президента. И это заказчики грузинского хаоса использовали как повод нанести очередной удар. Служба госбезопасности республики предупредила о попытке сорвать выборы. Ожидаются громкие провокации накануне 14 декабря.

Организаторы протестов планируют убийство 2-3 человек – Служба госбезопасности Грузии-2

Организаторы мирных, как заявляют европейцы, демонстраций в ближайшие дни планируют убийство двух-трех человек, сообщили в ведомстве. Это нужно для того, чтобы до предела накалить обстановку в стране и обвинить в этом власти. Полиция призывает граждан проявлять максимальное внимание. А при попытке провокации снимать происходящее на камеру и обращаться в правоохранительные органы. Эксперты не сомневаются, что поводы для этого будут. Ведь с конца ноября Грузию раскачивают по западным методичкам.

Формально поводом стало то, что Грузия приостановила переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Формально – потому что не будь этого, на Западе ухватились бы за любой другой повод. Там целенаправленно ищут иголку в стоге сена. И в этот раз она сама попала в руки политтехнологов. Выборы главы государства – новая причина для демонстраций.

Организаторы протестов планируют убийство 2-3 человек – Служба госбезопасности Грузии-4

Манифестанты закидывают полицейских пиротехникой, жгут костры и строят баррикады. И так с 28 ноября. Прямо у парламента активистов снабжают петардами. Так что стихийным митинг не назовешь. А возглавляет это безумие президент Зурабишвили, которая теперь попытается удержаться у власти.

Ее шансы невысоки, если, конечно, смотреть на ситуацию трезво. Протесты в Тбилиси заметно ослабили уровень поддержки. Граждане намерены голосовать за мир, который, судя по всему, действующий лидер обеспечить не в силах. Тем не менее Зурабишвили официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны.

# Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
Цели СВО могут быть достигнуты как итог переговоров или спецоперации – Песков
10 декабря 2024 13:11

Цели СВО могут быть достигнуты как итог переговоров или спецоперации – Песков

Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Желтое в ДНР
10 декабря 2024 12:43

Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Желтое в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Желтое в ДНР
10 декабря 2024 11:17

Российская армия взяла под контроль село Желтое в ДНР