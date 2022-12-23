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Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на 2023 год

23 декабря 2022 16:22
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Новости Японии. Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на 2023 год. Он превысил 860 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на 2023 год-1

Такая огромная цифра обусловлена увеличением военных расходов. В 2023 году они составят почти 50 миллиардов евро, 1,5 миллиарда из которых будут выделены на закупку американских крылатых ракет. Таким образом местное правительство планирует кардинально укрепить оборонный потенциал в течение пяти лет, чтобы «противостоять напористому Китаю и непредсказуемой Северной Корее».

Отметим, значительную часть бюджетных расходов власти страны намерены профинансировать за счет налоговых поступлений. По предварительным расчетам, они превысят 500 миллиардов евро.

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# Экономика # Новости Японии # Фотофакт

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