Новости Японии. Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на 2023 год. Он превысил 860 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая огромная цифра обусловлена увеличением военных расходов. В 2023 году они составят почти 50 миллиардов евро, 1,5 миллиарда из которых будут выделены на закупку американских крылатых ракет. Таким образом местное правительство планирует кардинально укрепить оборонный потенциал в течение пяти лет, чтобы «противостоять напористому Китаю и непредсказуемой Северной Корее».

Отметим, значительную часть бюджетных расходов власти страны намерены профинансировать за счет налоговых поступлений. По предварительным расчетам, они превысят 500 миллиардов евро.