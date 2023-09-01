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В Германии наблюдается самый низкий показатель доверия к системе образования за последние 10 лет

01 сентября 2023 19:40
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Новости Германии. Новый учебный год стал настоящей проблемой для немцев. В первую очередь родители всерьез обеспокоены качеством образования. Почти 80 % считают, что его уровень сильно ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии наблюдается самый низкий показатель доверия к системе образования за последние 10 лет-1

Также большинство обеспокоены дефицитом преподавателей и расходами на подготовку к школе, которые значительно возросли. И лишь треть родителей дали высокую оценку системе образования. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. По мнению экспертов, на это повлияло урезание бюджета. В последнее время Бундестаг стал меньше тратить на образование и здравоохранение, перенаправляя эти средства на военные нужды.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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