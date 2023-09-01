Буданов призвал перенести боевые действия в Россию

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженным силам следует переместить ведение военных операций на российскую территорию, сообщает РИА Новости.

По мнению Буданова, чем шире будут действия ВСУ в соседней стране, тем лучше. Вместе с тем на прошлой неделе глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что перенос боевых действий на российскую территорию неприемлем.

Рванее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Запад поддерживает Киев по части уничтожения всего российского, а удары по Крыму согласованы в том числе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на его слова отметив, что украинские партнеры хотят верить в поддержку западных стран по Крыму, однако многие осознают опасность этих действий, поэтому и происходит столкновение разных точек зрения.