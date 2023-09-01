Американские СМИ: США намерены вновь разместить ядерное оружие в Великобритании

США намерены вновь разместить ядерное оружие в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на официальные документы по бюджетным расходам.

В них говорится, что Штаты планируют выделить 50 миллионов долларов для модернизации авиабазы ВВС, которую они арендуют. А в дальнейшем там разместят новые истребители F-35, которые способны проводить тактические ядерные бомбардировки и собирать разведывательные данные. Планируется, что две эскадрильи F-35 прибудут на авиабазу уже в ближайшее время. И как считают эксперты, возвращение американского ядерного оружия на британскую землю – свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну.