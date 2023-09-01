Прямой эфир

Американские СМИ: США намерены вновь разместить ядерное оружие в Великобритании

01 сентября 2023 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США намерены вновь разместить ядерное оружие в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на официальные документы по бюджетным расходам.

Американские СМИ: США намерены вновь разместить ядерное оружие в Великобритании-1

В них говорится, что Штаты планируют выделить 50 миллионов долларов для модернизации авиабазы ВВС, которую они арендуют. А в дальнейшем там разместят новые истребители F-35, которые способны проводить тактические ядерные бомбардировки и собирать разведывательные данные. Планируется, что две эскадрильи F-35 прибудут на авиабазу уже в ближайшее время. И как считают эксперты, возвращение американского ядерного оружия на британскую землю – свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Буданов призвал перенести боевые действия в Россию
01 сентября 2023 13:48

Буданов призвал перенести боевые действия в Россию

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 300 украинских БПЛА за неделю
01 сентября 2023 12:33

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 300 украинских БПЛА за неделю

​В Киеве признали большие потери в ВСУ
01 сентября 2023 11:48

​В Киеве признали большие потери в ВСУ