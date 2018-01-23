«Позволить им это сделать равносильно предательству нашей родины». Почему греки протестуют против Македонии?

Новости Македонии. Власти Македонии предложат гражданам выбрать стране новое название. С этой целью в республике планируют провести референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такую меру правительство пошло в ответ на упреки греков. Дескать, Македония – название, принадлежащее им. На фоне многотысячных протестов в Греции точки над «и» попытаются поставить Алексис Ципрас и Зоран Заев. Встреча двух премьер-министров состоится 24 января в Давосе.

Юлия Зыкова, СТВ:

Александр Македонский – личность легендарная как для Греции в целом (так называется целый регион на севере страны), так и для Салоник в частности. Своим названием город обязан сводной сестре Александра Македонского Фессалонике. Так что главный манифест недавнего митинга прост и понятен каждому греку: Македония (по-гречески МакедонИя) – это Греция!

Неудивительно, что посягательства бывшей Югославской республики на исконно греческое название участники акции протеста считают «нарушением исторических и логических доказательств права обладания этим великим именем». Примечательно, что донести эту мысль до мировой общественности греки пытаются уже 26 лет. Правда, услышали их лишь в январе 2018 года, когда на улицы вышли люди – по разным данным от 80 до 800 тысяч человек.

Греки:

Македония всегда была областью Греции. И мы, македонцы, называемся так в честь Александра Великого. Не знаю, почему кто-то решил назвать так свою страну, знаю одно: позволить им это сделать равносильно предательству нашей родины, где мы родились и живем.

Македонцами всегда назывались греки. В этом разница с нашими соседями. И именно поэтому люди вышли на улицы.

Естественно, Македония – греческое название. И это не только мы говорим. Об этом говорят и историки, и археологи. И если сегодня кто-то хочет переписать историю – что нам остается делать? Конфликт тянется с 1992 года. Официальные Афины упорно и регулярно накладывают вето на присоединение бывшей Югославской республики к НАТО и ЕС, ставя условием смену названия страны. Простые греки с таким же упорством и нескрываемым раздражением называют соседнюю страну Скопье или БЮРМ. Впрочем, у македонцев на этот счет свое мнение.

Стеван Гайич, политолог, эксперт Института европейских исследований (Белград):

Простые македонцы в большинстве на позициях того, чтобы Македония задержала конституционное имя Республика Македония, а не Бывшая Югославская Республика Македония, как она в ООН официально называется. Проблема в том, что нынешняя политика Македонии ведет к деконструкции. Это правительство проболгарское и проалбанское. Албания и Болгария хотят расчленить Македонию. И это в интересах НАТО и Брюсселя. Вопрос стал ребром, когда США потребовали от сторон пойти на уступки. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что «уважает озабоченность и особую чувствительность населения северной Греции» и обещал учесть народное мнение. Фактически же Ципрас предложил узаконить название Македония, лишь добавив к нему прилагательное «новая» или «северная», чем вызвал бурю возмущения со стороны своих соотечественников.