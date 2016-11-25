Пожары в Израиле: по подозрению в поджогах арестованы 13 человек

Новости Израиля. Половина Израиля охвачена пожарами: горят леса, кустарники и трава, пламя все чаще подбирается к жилым домам. С огнем в пригородах израильской Хайфы удалось справиться, но он продолжает расползаться по стране и перекинулся уже на территорию Палестинской автономии.

Властям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Стихийное бедствие обрело небывалые масштабы из-за сухой погоды и сильного ветра. Но за катаклизмом просматривается и злая воля: власти страны сообщили о поджигателях, которых назвали террористами. По подозрению в этом арестованы 13 человек. Из-за отравления дымом и ожогов в клиники обратились 95 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.