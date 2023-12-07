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Пожар вспыхнул в пакистанском Карачи, есть погибшие

07 декабря 2023 09:22
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Три человека погибли при сильном пожаре, вспыхнувшем в многоэтажном торгово-жилом центре в крупнейшем городе Пакистана Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь полностью уничтожил первый этаж, где были расположены магазины и к приезду спасателей охватил уже половину здания.

Пожар вспыхнул в пакистанском Карачи, есть погибшие-1

Им понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Причина ЧП неизвестна, главный министр провинции распорядился провести тщательное расследование происшествия. Так как оно произошло после недавней трагедии в Карачи, где в прошлом месяце в результате пожара в торговом центре погибли 11 человек.

# Пожар # Новости Пакистана # Фотофакт

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