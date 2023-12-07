Пожар вспыхнул в пакистанском Карачи, есть погибшие

Три человека погибли при сильном пожаре, вспыхнувшем в многоэтажном торгово-жилом центре в крупнейшем городе Пакистана Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь полностью уничтожил первый этаж, где были расположены магазины и к приезду спасателей охватил уже половину здания.

Им понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Причина ЧП неизвестна, главный министр провинции распорядился провести тщательное расследование происшествия. Так как оно произошло после недавней трагедии в Карачи, где в прошлом месяце в результате пожара в торговом центре погибли 11 человек.