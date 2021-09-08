НАТО призывает готовиться к войне с Россией. Западных военных беспокоит мобильность российской армии

По мнению генералов, страны альянса далеко отстали в этом направлении. С нынешним военным потенциалом России НАТО просто не хватит времени мобилизовать и отправить свои войска к восточным границам. Поэтому для усиления обороны альянса в восточной Европе необходимо постоянное военное присутствие США в Польше и странах Балтии. А также оказать военную помощь Украине и Грузии.