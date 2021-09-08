На улицы вышли 125 тысяч человек. В Бразилии митинги сторонников и противников президента

Новости Бразилии. В Бразилии прошли многотысячные марши сторонников президента. Жаир Болсонару призвал жителей выйти на улицы в знак протеста против электронного голосования на предстоящих выборах, которое назвал фарсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные акции прошли в крупных городах. По данным властей, на улицы вышли 125 тысяч человек. В столице демонстранты пытались взять штурмом здание Верховного суда. Чтобы сдержать протестующих, полиция применила слезоточивый газ.