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В Британии увеличиваются налоги. Власти хотят решить проблему с финансированием здравоохранения

08 сентября 2021 08:01
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Новости Великобритании. В Британии повышают налоги. Таким образом в стране хотят решить проблему финансирования здравоохранения и оказания социальной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии увеличиваются налоги. Власти хотят решить проблему с финансированием здравоохранения-1

Эти сферы сейчас переживают глубокий кризис. По расчетам, это позволит за три года собрать 36 миллиардов фунтов. Но этого оптимизма не разделяют британцы, ради блага которых и повышаются налоги. В частности, перестанут расти пенсии. Некоторые предприятия уже заявили, что это увеличит ущерб, нанесенный им пандемией, и только приведет к потере рабочих мест.

# Налоги # Фотофакт

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