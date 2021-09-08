В Британии увеличиваются налоги. Власти хотят решить проблему с финансированием здравоохранения

Новости Великобритании. В Британии повышают налоги. Таким образом в стране хотят решить проблему финансирования здравоохранения и оказания социальной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Британии повышают налоги. Таким образом в стране хотят решить проблему финансирования здравоохранения и оказания социальной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти сферы сейчас переживают глубокий кризис. По расчетам, это позволит за три года собрать 36 миллиардов фунтов. Но этого оптимизма не разделяют британцы, ради блага которых и повышаются налоги. В частности, перестанут расти пенсии. Некоторые предприятия уже заявили, что это увеличит ущерб, нанесенный им пандемией, и только приведет к потере рабочих мест.