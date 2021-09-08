В Британии увеличиваются налоги. Власти хотят решить проблему с финансированием здравоохранения

Эти сферы сейчас переживают глубокий кризис. По расчетам, это позволит за три года собрать 36 миллиардов фунтов. Но этого оптимизма не разделяют британцы, ради блага которых и повышаются налоги. В частности, перестанут расти пенсии. Некоторые предприятия уже заявили, что это увеличит ущерб, нанесенный им пандемией, и только приведет к потере рабочих мест.