Германия выделит миллиард евро на восстановление Сирии

Новости мира. ООН призывает найти другие пути политического урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил Генсек организации Антониу Гуттериш, в своем видеообращении к участникам донорской конференции в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сирийский вопрос – главная тема международной встречи. За столом переговоров – представители 85 стран и организаций. Кроме темы безопасности участники обсуждают возможность финансовой помощи для восстановления Арабской Республики. Уже известно, что Германия на эти цели выделит миллиард евро.