Прямой эфир

Германия выделит миллиард евро на восстановление Сирии

25 апреля 2018 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. ООН призывает найти другие пути политического урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил Генсек организации Антониу Гуттериш, в своем видеообращении к участникам донорской конференции в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия выделит миллиард евро на восстановление Сирии-1

Сирийский вопрос – главная тема международной встречи. За столом переговоров – представители 85 стран и организаций. Кроме темы безопасности участники обсуждают возможность финансовой помощи для восстановления Арабской Республики. Уже известно, что Германия на эти цели выделит миллиард евро.

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Финляндии прекратят экспериментальные выплаты безработным
25 апреля 2018 09:17

В Финляндии прекратят экспериментальные выплаты безработным

Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии
25 апреля 2018 09:12

Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии

В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице
25 апреля 2018 07:39

В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице