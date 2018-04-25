Германия выделит миллиард евро на восстановление Сирии

Новости мира. ООН призывает найти другие пути политического урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил Генсек организации Антониу Гуттериш, в своем видеообращении к участникам донорской конференции в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.