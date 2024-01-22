Прямой эфир

Появился список 13 наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС РФ

22 января 2024 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волонтеры SOS Донбасс предоставили частичный список французских наемников, которые в момент российского удара находились в Харькове. Об этом пишет РИА Новости.

Глава SOS Донбасс Анна Новикова заявила, что полная информацию о наемниках будет предоставлена позже. В списке 13 фамилий, их возраст варьируется от 24 до 49 лет. Анна Новикова подчеркнула, что информация о французских контрактниках была получена от активистов из самой Франции. 17 января Минобороны РФ заявило, что российские военные уничтожили более 60 боевиков в Харькове.

# Международная политика # Анна Новикова

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии заявили о возможном выходе ФРГ из ЕС
22 января 2024 10:23

В Германии заявили о возможном выходе ФРГ из ЕС

Зеленский предложил Раде легализовать двойное гражданство
22 января 2024 10:07

Зеленский предложил Раде легализовать двойное гражданство

Украинские корабли в Крыму будут утилизированы, а не переданы Черноморскому флоту
22 января 2024 09:58

Украинские корабли в Крыму будут утилизированы, а не переданы Черноморскому флоту