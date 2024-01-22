Зеленский предложил Раде легализовать двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о двойном гражданстве. Об этом пишет РИА Новости.

Этот законопроект позволит этническим украинцам и их выходцам из разных стран получить украинское гражданство, за исключением граждан России, а также даст гражданство иностранным наемникам, сражающимся на стороне украинских Вооруженных сил.

Депутат Верховной рады Мария Мезенцева ранее сообщила, что украинские власти рассматривают возможность легализации двойного гражданства в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает за введение двойного гражданства в Украине, за тем исключением, что речь идет о двойном гражданстве с Российской Федерацией и «недружественными странами».