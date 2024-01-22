В Германии заявили о возможном выходе ФРГ из ЕС

Алис Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в интервью газете Financial Times заявила, что в случае прихода АдГ к руководству страной Германия может задуматься о выходе из ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что будет добиваться реформ в ЕС, чтобы устранить «дефицит демократии» и ограничить власть Еврокомиссии. Если реформы будут невозможны, Вайдель предлагает провести в Германии референдум о выходе из ЕС по аналогии с Brexit.

Это противоречит основным проевропейским взглядам политических сил Германии, большинство которых, согласно опросам, хотят, чтобы ФРГ осталась в ЕС. Несколько политических деятелей ФРГ высказались в пользу запрета АдГ, но мнения разделились. По результатам опроса Ipsos, около 42 % немцев поддержали бы запрет АдГ.

«Альтернатива для Германии» считается правой популярной партией, и другие политические силы отказываются с ней сотрудничать. Тем не менее согласно последним исследованиям, АдГ имеет рейтинг 22-23 % и на предстоящих выборах идет на втором месте после консервативного блока ХДС/ХСС.