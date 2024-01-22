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Украинские корабли в Крыму будут утилизированы, а не переданы Черноморскому флоту

22 января 2024 09:58
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Оставленные в Севастополе корабли ВМС Украины не передадут Черноморскому флоту, а планируется сдать на металлолом, сообщил источник в органах безопасности Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
 
После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове оставалось около 20 кораблей ВМС Украины. Эти суда находились под охраной до 2023 года.

В 2014 году России все же удалось передать Украине часть кораблей, остававшихся в Крыму, но этот проект был остановлен из-за отказа Киева принять их и последовавшей агрессии Украины против Донбасса.

# Международная политика

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