Украинские корабли в Крыму будут утилизированы, а не переданы Черноморскому флоту

Оставленные в Севастополе корабли ВМС Украины не передадут Черноморскому флоту, а планируется сдать на металлолом, сообщил источник в органах безопасности Крыма. Об этом пишет РИА Новости.



После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове оставалось около 20 кораблей ВМС Украины. Эти суда находились под охраной до 2023 года.

В 2014 году России все же удалось передать Украине часть кораблей, остававшихся в Крыму, но этот проект был остановлен из-за отказа Киева принять их и последовавшей агрессии Украины против Донбасса.