Появились кадры столкновения пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области

Новости России. Ночью 6 октября во Владимирской области столкнулись поезд и автобус с пассажирами.

По предварительным данным Следственного комитета, погибли 16 человек, среди которых 1 ребенок. Есть пострадавшие. Крупное ДТП произошло из-за того, что автобус заглох на железнодорожном переезде.

Пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» и автобус с казахстанскими номерами столкнулись около 4 утра. До инцидента около 30 человек успели покинуть транспортное средство.

По информации пресс-секретаря МИД РК, в автобусе находились 55 человек.