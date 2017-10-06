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Появились кадры столкновения пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области

06 октября 2017 08:55
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Новости России. Ночью 6 октября во Владимирской области столкнулись поезд и автобус с пассажирами.

По предварительным данным Следственного комитета, погибли 16 человек, среди которых 1 ребенок. Есть пострадавшие. Крупное ДТП произошло из-за того, что автобус заглох на железнодорожном переезде.

Пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Нижний Новгород» и автобус с казахстанскими номерами столкнулись около 4 утра. До инцидента около 30 человек успели покинуть транспортное средство.

По информации пресс-секретаря МИД РК, в автобусе находились 55 человек.

Появились кадры столкновения пассажирского поезда и автобуса во Владимирской области-1

Возбуждено уголовное дело.

Мы собрали фото страшной аварии, в которой столкнулись поезд и автобус с пассажирами.

# Фотофакт # ДТП # Ануар Жайнаков

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