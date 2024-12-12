Повстанцы пытаются взять ситуацию в Сирии под контроль

Пришедшие к власти в Сирии вооруженные отряды оппозиции теперь думают, что с этой самой властью делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым шагом стала попытка сформировать новое правительство. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Мухаммед аль-Башир – лидер исламской группировки, возглавившей переворот. Остальной состав кабмина станет известен в ближайшие дни.

Вот только справиться с тяжелейшими проблемами, которые теперь стоят перед новой властью, ей будет чрезвычайно сложно, если невозможно. Тем более, что создали эти проблемы сами повстанцы. После свержения правления президента Башара Асада страну накрыл хаос и беспорядок.

Пока боевики сумели силой оружия остановить погромы и мародерство, которые несколько дней опустошали Дамаск и другие города. Но, как надолго, никто сказать не может. В стране сохраняются серьезные проблемы с законностью и порядком. А все заявления временного премьера о том, что цель нового правительства – установление мира и объединение всех политических сил, являются, мягко говоря, невыполнимыми.