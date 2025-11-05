Прямой эфир

Польша собирается превратить 16 школ Белостока в центры эвакуации на случай военного конфликта

05 ноября 2025 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем временем в польском Белостоке, расположенном всего в 45 километрах от границы с Беларусью, разворачивается масштабный оборонный проект. Так заявляет местная власть. Ею решено оборудовать 16 школьных зданий под полноценные центры эвакуации и укрытия на случай военного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша собирается превратить 16 школ Белостока в центры эвакуации на случай военного конфликта-2

Цена вопроса – 20 миллиардов злотых. Финансы для этого проекта, как сообщается, поступят из фонда Национального плана восстановления. И вот здесь есть вопросы. Средства из этого фонда Польша обязана эффективно использовать или вернуть Европейскому союзу. И вот здесь почувствуйте тонкость момента!

Не исключено, что под предлогом срочного оборонного строительства могут быть реализованы непрозрачные схемы освоения бюджета. Стоит напомнить, что в 2025 году польское здравоохранение недосчиталось более 20 миллионов евро. 

Больницы вынуждены переносить операции тяжелобольных пациентов на год вперед. При этом и в 2026-м ожидать пополнения в казне не стоит. Польша испытывает бюджетный дефицит, который уже достиг рекордных 271 миллиарда злотых.

«Люди, какая демократия?!» Поляки теряют уважение к своим политикам – пообщались с писателем и публицистом.

# Кризис в ЕС # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Киев стал партнёром военной коалиции стран Северной Европы
05 ноября 2025 14:16

Киев стал партнёром военной коалиции стран Северной Европы

Укрепление власти Зеленского грозит отказом поддержки Киева Западом – Порошенко
05 ноября 2025 13:56

Укрепление власти Зеленского грозит отказом поддержки Киева Западом – Порошенко

«Ливерпуль» победил «Реал» и сравнялся с ним по очкам в Лиге чемпионов
05 ноября 2025 13:12

«Ливерпуль» победил «Реал» и сравнялся с ним по очкам в Лиге чемпионов