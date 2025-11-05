Тем временем в польском Белостоке, расположенном всего в 45 километрах от границы с Беларусью, разворачивается масштабный оборонный проект. Так заявляет местная власть. Ею решено оборудовать 16 школьных зданий под полноценные центры эвакуации и укрытия на случай военного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена вопроса – 20 миллиардов злотых. Финансы для этого проекта, как сообщается, поступят из фонда Национального плана восстановления. И вот здесь есть вопросы. Средства из этого фонда Польша обязана эффективно использовать или вернуть Европейскому союзу. И вот здесь почувствуйте тонкость момента!

Не исключено, что под предлогом срочного оборонного строительства могут быть реализованы непрозрачные схемы освоения бюджета. Стоит напомнить, что в 2025 году польское здравоохранение недосчиталось более 20 миллионов евро.

Больницы вынуждены переносить операции тяжелобольных пациентов на год вперед. При этом и в 2026-м ожидать пополнения в казне не стоит. Польша испытывает бюджетный дефицит, который уже достиг рекордных 271 миллиарда злотых.