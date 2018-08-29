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На рынке в Филиппинах прогремел мощный взрыв: два человека погибли и 40 ранены

29 августа 2018 09:18
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Новости Филиппин. На рынке в филиппинском городе Исулах прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли как минимум два человека. Среди раненых почти 40 местных жителей.

На рынке в Филиппинах прогремел мощный взрыв: два человека погибли и 40 ранены-1

Полицейские предполагают, что бомба была заложена под припаркованным мотоциклом. Установлены несколько подозреваемых, которые могут быть причастны к атаке. Правоохранители ведут поиски злоумышленников.

Ни одна из действующих в стране группировок не взяла ответственность за произошедшее.

# Взрыв # Фотофакт

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