На рынке в Филиппинах прогремел мощный взрыв: два человека погибли и 40 ранены

Новости Филиппин. На рынке в филиппинском городе Исулах прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли как минимум два человека. Среди раненых почти 40 местных жителей.

Полицейские предполагают, что бомба была заложена под припаркованным мотоциклом. Установлены несколько подозреваемых, которые могут быть причастны к атаке. Правоохранители ведут поиски злоумышленников.

Ни одна из действующих в стране группировок не взяла ответственность за произошедшее.