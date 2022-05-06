Постпред Китая в ООН: «Политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам по всему миру»

О разрушающей политике НАТО говорят и за границей. Постпред Китая в ООН заявил, что именно действия Альянса приводят к гуманитарным катастрофам по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, Альянс постоянно развязывает войны против суверенных государств. А последствия – это колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы. Кроме того, китайский политик считает, что расширение НАТО на Восток не сделало безопаснее и саму Европу. Наоборот, продвижение стало причиной новых конфликтов.