Прямой эфир

Постпред Китая в ООН: «Политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам по всему миру»

06 мая 2022 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О разрушающей политике НАТО говорят и за границей. Постпред Китая в ООН заявил, что именно действия Альянса приводят к гуманитарным катастрофам по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постпред Китая в ООН: «Политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам по всему миру»-1

По его мнению, Альянс постоянно развязывает войны против суверенных государств. А последствия – это колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы. Кроме того, китайский политик считает, что расширение НАТО на Восток не сделало безопаснее и саму Европу. Наоборот, продвижение стало причиной новых конфликтов.

# Международная политика # Чжан Цзюнь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генсек ООН: необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки
06 мая 2022 08:38

Генсек ООН: необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки

Из-за теракта в Израиле погибли 3 человека, 5 ранены
06 мая 2022 08:36

Из-за теракта в Израиле погибли 3 человека, 5 ранены

Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС
05 мая 2022 21:43

Россия ускоряет дедолларизацию экономического пространства ЕАЭС