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Власти Бразилии вывели армию, вертолёты и спецназ на войну с нелегальными золотодобытчиками

29 декабря 2023 09:23
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Власти Бразилии объявили войну нелегальным золотодобытчикам. И это не фигура речи. На борьбу с ними брошены армейские подразделения, спецназ, полиция и вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Бразилии вывели армию, вертолёты и спецназ на войну с нелегальными золотодобытчиками-1

Они вступают в бой с горняками, бомбят их лагеря и базы, уничтожают тяжелую технику. И это только начало масштабной операции. Мало того, что компании, занимающиеся дикой добычей золота, крадут полезные ископаемые, они уничтожают гектары заповедных земель, джунгли, отравляют реки и озера и выгоняют со своих территорий живущие там племена. Правительство решило полностью покончить с этой проблемой.

# Международная политика

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