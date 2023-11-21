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Посол РФ Антонов назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной пилюлей

21 ноября 2023 08:00
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Посол России в США Анатолий Антонов, считает, что новая американская военная помощь Киеву является «успокоительной пилюлей» для Украины, которая находится на грани краха. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что поставки оружия продолжают агонию киевского режима.

Ранее, в ходе визита шефа Пентагона в Киев Ллойда Остина, был анонсирован новый пакет помощи для Украины в размере 100 млн долларов, включающий боеприпасы и противотанковое оружие.

При это российская сторона выразила протест в связи с поставкой оружие Украины со стороны стран НАТО.

# Международная политика # Анатолий Антонов

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