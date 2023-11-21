Лидер ХАМАС заявил, что перемирие с Израилем всё ближе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания рассказал о достигнутом прогрессе в деле обсуждения перемирия. Об этом пишет РИА Новости.

Ответ представителей движения был доведен до представителей Катара и посредников, и в скором времени должны стать известны подробности договоренности.

Согласно ранее поступившим сообщениям, США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению о заключении пятидневного перемирия в Газе. Тем не менее противостояние между Израилем и ХАМАС продолжается, что вызывает напряженность в регионе.