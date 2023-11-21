Прямой эфир

Лидер ХАМАС заявил, что перемирие с Израилем всё ближе

21 ноября 2023 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания рассказал о достигнутом прогрессе в деле обсуждения перемирия. Об этом пишет РИА Новости.

Ответ представителей движения был доведен до представителей Катара и посредников, и в скором времени должны стать известны подробности договоренности.

Согласно ранее поступившим сообщениям, США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению о заключении пятидневного перемирия в Газе. Тем не менее противостояние между Израилем и ХАМАС продолжается, что вызывает напряженность в регионе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
21 ноября 2023 07:30

Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в 2023 году в ЕС и еврозоне
20 ноября 2023 17:01

Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в 2023 году в ЕС и еврозоне

В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему
20 ноября 2023 17:01

В Польше магазинные кражи переросли в социальную проблему