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Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в 2023 году в ЕС и еврозоне

20 ноября 2023 17:01
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Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в 2023 году как в ЕС, так и в еврозоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно последним данным, за первые девять месяцев этого года ВВП стран Союза практически не рос. А ужесточение денежно-кредитной политики нанесло более тяжелый урон, чем ожидалось ранее.

Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в 2023 году в ЕС и еврозоне-1

Вдобавок к этому, сильно сократился экспорт. Данные последнего опроса показывают: бизнес-активность в Евросоюзе сильно снизилась. Из-за экономической неопределенности эта тенденция будет сохраняться и дальше. Впрочем, в этом мрачном отчете остался один, более или менее оптимистичный пункт. Аналитики прогнозируют, что в следующем году инфляция хоть и не много, но начнет снижаться.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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