Посол Германии в России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»: немцы осознают свою ответственность

Новости России. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

К 80-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр и министр правительства Москвы Сергей Черемин возложили венки у мемориального памятника «Вечный огонь» в парке Победы.