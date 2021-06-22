В Ливане из сотен свечей выложили силуэт самолёта Як-3

Новости Ливана. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главной набережной столицы Ливана этой ночью зажглись сотни свечей. Волонтеры выложили из них силуэт самолета Як-3 и надпись «Нормандия Ливан помнит». Это напоминание об эскадрилье «Свободной Франции», которая формировалась в Ливане и воевала вместе с советскими летчиками против фашистов.