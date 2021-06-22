Прямой эфир

В Ливане из сотен свечей выложили силуэт самолёта Як-3

22 июня 2021 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливана. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливане из сотен свечей выложили силуэт самолёта Як-3-1

На главной набережной столицы Ливана этой ночью зажглись сотни свечей. Волонтеры выложили из них силуэт самолета Як-3 и надпись «Нормандия Ливан помнит». Это напоминание об эскадрилье «Свободной Франции», которая формировалась в Ливане и воевала вместе с советскими летчиками против фашистов.

# Великая Отечественная война # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ереване память погибших на войне почтили минутой молчания
22 июня 2021 14:06

В Ереване память погибших на войне почтили минутой молчания

Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии
22 июня 2021 13:28

Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии

В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков
22 июня 2021 10:13

В Италии начали отстранять от работы непривитых медиков