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Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

22 июня 2021 17:09
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Новости Беларуси. Павших в годы войны вспоминают 22 июня и в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге-1

К могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Токио возложили цветы дипломаты стран СНГ. Участие в памятной церемонии принял посол Беларуси в Японии Руслан Есин. Память освободителей почтили минутой молчания.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге-4

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:
Белорусский народ вместе с народами других братских союзных республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы опять вместе. Сегодня мы находимся на могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге, человека, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Сегодня мы говорим, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге-7

Также 22 июня в белорусском посольстве в Токио открылась фотовыставка «Брестская крепость-герой». Здесь представлены редкие кадры 1941 года.

# Великая Отечественная война # Руслан Есин # Рихард Зорге # Фотофакт

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