Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:

Белорусский народ вместе с народами других братских союзных республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы опять вместе. Сегодня мы находимся на могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге, человека, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Сегодня мы говорим, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.