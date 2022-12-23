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После стрельбы в Париже представители курдской общины устроили массовый протест

23 декабря 2022 21:29
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Новости Франции. После стрельбы в Париже представители курдской общины устроили массовый протест. Митингующие скандировали антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности. Поскольку в результате нападения погибли трое курдов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После стрельбы в Париже представители курдской общины устроили массовый протест-1

Акция протеста переросла в стычки с полицией. Протестующие жгли мусорные баки, закидывали силовиков камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Напомним, ранее 69-летний мужчина открыл огонь на улице Парижа. По последним данным, 3 человека убиты, 4 получили ранения. Мужчину задержали, мотивы преступления пока неизвестны.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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