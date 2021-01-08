В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

Новости Италии. ЧП в итальянском Неаполе: у здания одной из местных больниц обвалилась парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. ЧП в итальянском Неаполе: у здания одной из местных больниц обвалилась парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента образовалась пропасть площадью 2 000 квадратных метров. Земля провалилась на глубину 20 метров. Информация о пострадавших не поступала.
В районе происшествия работают экстренные службы. В больнице наблюдались перебои в подаче электричества и воды. По предварительным данным, почва обвалилась из-за подземных вод. Точные причины происшествия устанавливаются.