Прямой эфир

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

08 января 2021 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. ЧП в итальянском Неаполе: у здания одной из местных больниц обвалилась парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров-1

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров-3

В результате инцидента образовалась пропасть площадью 2 000 квадратных метров. Земля провалилась на глубину 20 метров. Информация о пострадавших не поступала.

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров-6

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров-8

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров-10

В районе происшествия работают экстренные службы. В больнице наблюдались перебои в подаче электричества и воды. По предварительным данным, почва обвалилась из-за подземных вод. Точные причины происшествия устанавливаются.

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Голубь, который соблюдает ПДД лучше многих. Необычные кадры из Великобритании
08 января 2021 16:09

Голубь, который соблюдает ПДД лучше многих. Необычные кадры из Великобритании

Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС
08 января 2021 15:03

Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют
08 января 2021 15:01

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют