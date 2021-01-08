Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек

COVID-19 в мире за неделю заразились 4,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для сравнения: столько же заболевших зарегистрировали в мире за весь июнь.
Общее число инфицированных на планете приближается к 89 миллионам. Из-за сложной эпидситуации многие страны прибегают к новым ограничениям в надежде найти таким образом спасение.
Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн
Усиленный карантин с 8 января ввели в Украине. Закрыто все: школы, университеты, развлекательные заведения и рынки. Под запретом массовые мероприятия. А торговым центрам разрешено продавать лишь предметы первой необходимости. Благодаря введенным ограничениям украинские власти рассчитывают вдвое сократить число новых случаев.
В Лондоне в связи с угрозой переполнения больниц объявлен режим чрезвычайной ситуации. А в Китае из-за вспышки COVID-19 ввели карантин в 11-миллионном городе.