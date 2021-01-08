Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек

COVID-19 в мире за неделю заразились 4,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: столько же заболевших зарегистрировали в мире за весь июнь.

Общее число инфицированных на планете приближается к 89 миллионам. Из-за сложной эпидситуации многие страны прибегают к новым ограничениям в надежде найти таким образом спасение.

Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн