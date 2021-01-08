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Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек

08 января 2021 17:21
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COVID-19 в мире за неделю заразились 4,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: столько же заболевших зарегистрировали в мире за весь июнь.

Общее число инфицированных на планете приближается к 89 миллионам. Из-за сложной эпидситуации многие страны прибегают к новым ограничениям в надежде найти таким образом спасение.

Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек-1

Усиленный карантин с 8 января ввели в Украине. Закрыто все: школы, университеты, развлекательные заведения и рынки. Под запретом массовые мероприятия. А торговым центрам разрешено продавать лишь предметы первой необходимости. Благодаря введенным ограничениям украинские власти рассчитывают вдвое сократить число новых случаев.

Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек-4

В Лондоне в связи с угрозой переполнения больниц объявлен режим чрезвычайной ситуации. А в Китае из-за вспышки COVID-19 ввели карантин в 11-миллионном городе.

Режим ЧС и карантин. В мире за неделю коронавирусом заразились 4,5 млн человек-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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