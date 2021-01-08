Голубь, который соблюдает ПДД лучше многих. Необычные кадры из Великобритании

Новости Великобритании. В Великобритании автомобилист снял необычную картину: законопослушный голубь переходит дорогу – не удивляйтесь – по пешеходному переходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала птица стояла у края дороги и терпеливо ждала, пока проедут машины. А после, когда убедилась, что дорога свободна, спокойно перешла проезжую часть по зебре. Этот забавный ролик вызвал большой восторг у пользователей интернета.