Прямой эфир

После критики Уиткофф больше не пользуется услугами переводчика РФ – Politico

29 августа 2025 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
После критики Уиткофф больше не пользуется услугами переводчика РФ – Politico-0

В отношении спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа последовала критика за то, что в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным его сопровождали российские переводчики, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Ранее на телеканале NBC отмечалось, что с Уиткоффом должен был направиться на указанные встречи американский специалист, а сложившаяся ситуация – нарушение устоявшегося протокола.

Газета сообщает, что теперь после критики Уиткоффа в ходе его официальных встреч присутствует переводчик из госдепартамента.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Заявления Макрона иногда переходят грань приличного – Захарова
29 августа 2025 13:06

Заявления Макрона иногда переходят грань приличного – Захарова

На Солнце произошла сильная вспышка класса M – ИКИ РАН
29 августа 2025 12:27

На Солнце произошла сильная вспышка класса M – ИКИ РАН

Песков рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
29 августа 2025 11:49

Песков рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского