После критики Уиткофф больше не пользуется услугами переводчика РФ – Politico

В отношении спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа последовала критика за то, что в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным его сопровождали российские переводчики, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Ранее на телеканале NBC отмечалось, что с Уиткоффом должен был направиться на указанные встречи американский специалист, а сложившаяся ситуация – нарушение устоявшегося протокола.

Газета сообщает, что теперь после критики Уиткоффа в ходе его официальных встреч присутствует переводчик из госдепартамента.

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