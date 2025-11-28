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Макрон вводит во Франции добровольную военную службу

28 ноября 2025 07:39
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Макрон вводит во Франции добровольную военную службу-0

Франция запускает программу добровольной военной службы для молодежи 18–19 лет. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что она станет ответом на будущие вызовы и угрозы и будет действовать с лета. Об этом пишет ТАСС.

Служба рассчитана на 10 месяцев: первый месяц – обучение оружию и строевая подготовка, остальные девять – работа в военных подразделениях на территории страны, включая заморские регионы.

Программа предполагает строго военные задачи под руководством Минобороны. На первом этапе планируется привлечь около 3 тыс. добровольцев, к 2030 году – 10 тыс., а к 2035 году – 50 тыс. человек. С 2027 года служба станет возможной также в жандармерии и пожарных частях.

Фото: pixabay

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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