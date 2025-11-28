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В Гонконге потушили пожар, который унес жизни 94 человек

28 ноября 2025 07:28
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В Гонконге потушили пожар, который унес жизни 94 человек-0

Огонь в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге полностью потушен, спасатели проводят проверку квартир. Об этом пишет РИА Новости.

По последним данным, погибли 94 человека.

Пожар возник на бамбуковых лесах и быстро перекинулся на здания. Представители властей сообщили, что огонь распространился необычайно быстро. По подозрению в непредумышленном убийстве были задержаны трое подозреваемых.

Компания, ответственная за ремонт комплекса, была ранее предупреждена о рисках , связанных с пожарной безопасностью.

Фото: pixabay

# Пожар

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