В Гонконге потушили пожар, который унес жизни 94 человек

Огонь в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге полностью потушен, спасатели проводят проверку квартир. Об этом пишет РИА Новости.

По последним данным, погибли 94 человека.

Пожар возник на бамбуковых лесах и быстро перекинулся на здания. Представители властей сообщили, что огонь распространился необычайно быстро. По подозрению в непредумышленном убийстве были задержаны трое подозреваемых.

Компания, ответственная за ремонт комплекса, была ранее предупреждена о рисках , связанных с пожарной безопасностью.

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