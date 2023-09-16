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Экс-разведчик США Риттер: ВСУ пытаются протянуть до начала сезона дождей и грязи

16 сентября 2023 10:53
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Украинская армия старается отодвинуть время своего краха, дожидаясь сезон дождей и грязи для временной приостановки конфликта. Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

Он заметил, что подобная тактика несет в себе большой риск для Вооруженных сил Украины, так как в результате армия может лишиться еще больше солдат. Риттер особо подчеркнул, что российская армия не будет согласна на заморозку боевых действий на период дождя и грязи, так как умеет отлично воевать даже в таких условиях.

# Международная политика # Скотт Риттер

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