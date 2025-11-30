Число погибших от наводнений в Индонезии превысило 440 человек

Число погибших от наводнений в Индонезии преодолело отметку в 440 человек. За сутки количество жертв увеличилось более чем на сотню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира, тысячи людей лишились крова, остались без электричества и связи. Доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы затруднен.