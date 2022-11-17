Курсантов полицейской академии на полной скорости сбила машина в Калифорнии

Новости США. В Калифорнии машина на полной скорости въехала в группу курсантов полицейской академии. Пострадали 26 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло, когда курсанты вышли на пробежку. По данным местного шерифа на старте в это время находились около 50 человек. Водитель машины задержан, однако информация о его личности и мотивах не сообщается.