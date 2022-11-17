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Курсантов полицейской академии на полной скорости сбила машина в Калифорнии

17 ноября 2022 08:26
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Новости США. В Калифорнии машина на полной скорости въехала в группу курсантов полицейской академии. Пострадали 26 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсантов полицейской академии на полной скорости сбила машина в Калифорнии-1

ЧП произошло, когда курсанты вышли на пробежку. По данным местного шерифа на старте в это время находились около 50 человек. Водитель машины задержан, однако информация о его личности и мотивах не сообщается.

# Авария в США # Новости США # Фотофакт

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