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ЕС намерен полностью разорвать связи с РФ в сфере энергетики

12 декабря 2024 10:47
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Евросоюз намерен навсегда разорвать отношения с РФ в области энергоресурсов, заявил комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил необходимость стратегии отказа от использования российских источников энергии. План Йоргенсена рассчитан на сто дней и включает в себя газовую, нефтяную и ядерную энергию. В докладе Европейской комиссии отмечается, что ЕС утратил экономические преимущества из-за отказа от использования российских энергоносителей.

По словам лидера РФ Владимира Путина, причиной экономических проблем Европы стало не только отключение российских энергоносителей, но и другие факторы, в том числе потеря рынков и логистических маршрутов.

# Международная политика

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