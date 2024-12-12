Евросоюз намерен навсегда разорвать отношения с РФ в области энергоресурсов, заявил комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил необходимость стратегии отказа от использования российских источников энергии. План Йоргенсена рассчитан на сто дней и включает в себя газовую, нефтяную и ядерную энергию. В докладе Европейской комиссии отмечается, что ЕС утратил экономические преимущества из-за отказа от использования российских энергоносителей.

По словам лидера РФ Владимира Путина, причиной экономических проблем Европы стало не только отключение российских энергоносителей, но и другие факторы, в том числе потеря рынков и логистических маршрутов.