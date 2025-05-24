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ВС РФ взяли под контроль Локню в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР

24 мая 2025 11:15
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ВС РФ взяли под контроль Локню в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР-0

Вооруженные силы России в течение суток взяли под контроль 2 населенных пункта в ДНР и 1 в Сумской области, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ сообщает, что успешными действиями подразделений группировки войск «Север» взята под контроль территория населенного пункта Локня Сумской области. Бойцы подразделений Южной группировки войск, осуществив решительные действия, взяли под контроль нп. Ступочки в Донецкой Народной Республике. Военнослужащие подразделений группировки войск «Восток» осуществили взятие под контроль нп. Отрадное в ДНР.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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