В Бундестаге высказали опасения по поводу решения властей направить войска к границам Беларуси

Тем временем в самом Бундестаге уже высказали опасения по поводу решения властей направить войска к границам Беларуси. Так, один из депутатов немецкого парламента забил тревогу, заявив, что Германия вновь идет по «спирали эскалации», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политика, инфраструктура для бригады обойдется Бундесверу, и без того страдающему от нехватки финансов и личного состава, в сотни миллионов евро. Что, в свою очередь, станет бесполезным использованием денег налогоплательщиков. Немецкий депутат также призвала правительство развернуться к миру и наладить отношения с Беларусью и Россией, опираясь на уроки истории. По ее словам, это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против региона.