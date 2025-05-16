Польша закупила 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate для своей армии

300 тысяч вооруженных буквально до зубов военных – этой цифрой не первый год бредит Варшава. Здесь мечтают создать самую большую сухопутную армию во всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым Варшава намерена обойти Францию, Германию, Великобританию и Италию. И это, похоже, тот случай, когда говорят: вижу цель – не вижу препятствий.

В реализации своей мечты власть имущие готовы отдать из государственной казны буквально последнее. Вот вам новость, которая пришла из Варшавы накануне. Агентство по вооружению Польши и компания WB Electronics подписали контракт на поставку 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate для армии страны. Мероприятие даже транслировало телевидение (а это к вопросу о пропаганде и тиражировании образа «восточного врага» в польские массы). А присутствовавший на церемонии глава Минобороны, очевидно вдохновленный опытом Киева, заявил, что «использование беспилотников на современном поле боя – это абсолютная революция». Конечно, с польским чиновником нельзя не согласиться, но вопрос в другом: к чему Варшава будет готовить 10-тысячную стаю воздушных самоубийц?

Но дроны-камикадзе – это лишь штрих в воинственному портрету Польши. Тому, что рисует нынешняя власть. И в этом смысле едва ли что-то принципиально изменится после выборов. Если в 2024 году Варшава потратила на оборону чуть больше 4 % своего ВВП, то в планах на нынешний – уже почти 5 %. И дальше, очевидно, будет только больше. При этом объемы и номенклатура закупок не просто впечатляют, а буквально шокируют. Вот военный чек государства только за один год: 96 вертолетов Apache, 486 установок HIMARS, 366 танков Abrams, 32 истребителя F-35, две батареи ЗРК Patriot и система управления ПВО. С такими военными аппетитами Варшаве нет равных ни на континенте, ни во всем НАТО.