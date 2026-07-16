Английские и аргентинские болельщики подрались после полуфинала ЧМ

Фанаты Англии и Аргентины устроили жесткую драку в Атланте, где накануне прошел полуфинальный матч чемпионата мира. Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. Однако не столько утрата шанса на золото вывела из себя английских фанатов, сколько демонстративный жест аргентинских игроков, который напомнил о застарелом территориальном споре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженность вспыхнула прямо на поле после финального свистка. Аргентинские футболисты развернули плакат о принадлежности Фолклендских островов их стране. Британские поклонники футбола восприняли этот жест как оскорбление. На улицах рядом со стадионом начались драки, полиция задержала несколько участников, на урегулирование обстановки ушло два часа.

Причина конфликта уходит корнями в XIX век, а самая острая фаза пришлась на 1982 год, когда стороны воевали за эти острова. За демонстрацию политического лозунга, сборной Аргентины теперь грозят жесткие санкции Международной федерации футбола. Действия футболистов спровоцировали беспорядки не только в Атланте, их зафиксировали в Нью-Йорке, Бирмингеме и Лондоне.