Рига и Вильнюс вновь продемонстрировали готовность слепо следовать в фарватере политики Вашингтона. Президенты Латвии и Литвы заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе ради этого уже начали менять Конституцию. Рига не видит юридических препятствий для такого шага. Зарубежные СМИ утверждают, что США активно продвигают идею размещения стратегических вооружений у границ России. Москва заявляет о недопустимости таких шагов и предупреждает прибалтийские республики о том, что такой выбор означает превращение в потенциальную цель для ответного удара.