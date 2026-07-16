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Рига и Вильнюс заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в интересах НАТО

16 июля 2026 07:53
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Рига и Вильнюс вновь продемонстрировали готовность слепо следовать в фарватере политики Вашингтона. Президенты Латвии и Литвы заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рига и Вильнюс заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в интересах НАТО-2

В Вильнюсе ради этого уже начали менять Конституцию. Рига не видит юридических препятствий для такого шага. Зарубежные СМИ утверждают, что США активно продвигают идею размещения стратегических вооружений у границ России. Москва заявляет о недопустимости таких шагов и предупреждает прибалтийские республики о том, что такой выбор означает превращение в потенциальную цель для ответного удара.

# НАТО

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