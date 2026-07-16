Парламент Франции принял закон о праве на эвтаназию

Французский парламент одобрил легализацию эвтаназии. Законопроект о праве на ассоциируемый уход из жизни поддержало большинство депутатов во главе со сторонниками Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правые силы и католическое духовенство назвали инициативу серьезным нравственным крахом и трагическим разрывом в истории страны. Новые правила позволяют неизлечимо больным людям добровольно запрашивать смертельную инъекцию. Медики обязаны принять решение за 15 дней, а пациенту дается двое суток на окончательный выбор. Премьер-министр Себастьен Лекорню направил закон в Конституционный совет для завершающего утверждения. Франция последовала примеру Бельгии, Нидерландов и Канады, где подобная практика была узаконена ранее.