Прямой эфир

Парламент Франции принял закон о праве на эвтаназию

16 июля 2026 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский парламент одобрил легализацию эвтаназии. Законопроект о праве на ассоциируемый уход из жизни поддержало большинство депутатов во главе со сторонниками Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Франции принял закон о праве на эвтаназию-2

Правые силы и католическое духовенство назвали инициативу серьезным нравственным крахом и трагическим разрывом в истории страны. Новые правила позволяют неизлечимо больным людям добровольно запрашивать смертельную инъекцию. Медики обязаны принять решение за 15 дней, а пациенту дается двое суток на окончательный выбор. Премьер-министр Себастьен Лекорню направил закон в Конституционный совет для завершающего утверждения. Франция последовала примеру Бельгии, Нидерландов и Канады, где подобная практика была узаконена ранее.

# Новости Франции # Эвтаназия

Другие новости рубрики

Все новости
Английские и аргентинские болельщики подрались после полуфинала ЧМ
16 июля 2026 07:55

Английские и аргентинские болельщики подрались после полуфинала ЧМ

Рига и Вильнюс заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в интересах НАТО
16 июля 2026 07:53

Рига и Вильнюс заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в интересах НАТО

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови
16 июля 2026 07:39

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови